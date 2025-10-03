Ž¢¤¿¤Ã¤¿°ì¸ÀŽ£¤ÇÁê¼ê¤ÎÈ¿±þ¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤ë¡ÄÅÅÏÃ1ËÜ¤Ç·î¤Ë1000Ëü±ß¤ò²Ô¤°±Ä¶È¥Þ¥ó¤ÎŽ¢¥¥é¡¼¥Õ¥ì¡¼¥ºŽ£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢µÈÂ¼¶³Ê¿¡Ø3Ê¬¤À¤±²ñ¤¦»þ´Ö¤òËÍ¤Ë¤¯¤À¤µ¤¤¡¡À®²Ì¥¼¥í¤«¤é·î°ìÀéËü¤ÎÍø±×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥È¥Ã¥×±Ä¶È¥Þ¥ó¤Î¥Æ¥ì¥¢¥Ý½Ñ¡Ù¡ÊÈôÄ»¿·¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Î½çÈÖ¤Ï¡Ö¼ÒÄ¹¢ªÀìÌ³¢ª¾ïÌ³¢ª±Ä¶ÈÉôÄ¹¡×
¥Æ¥ì¥¢¥Ý¤Ï¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤¿´ë¶È¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢SNS¤ÇÂ¿¤¯È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂ¿¤¯ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾ðÊó¤¬Â¿¤¤´ë¶È¤«¤é½ç¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¡£
»öÁ°¤ËÂ¿¤¯¾ðÊó¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¿´ÍýÅª¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÏÃ¤»¤Þ¤¹¤·¡¢¶½Ì£¤ò°ú¤¯¥È¡¼¥¯¤â¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Áê¼ê¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢·èºÛ¸¢¼Ô¤È¤Î¥¢¥Ý³ÍÆÀÎ¨¤¬¤°¤Ã¤È¤¢¤¬¤ë¥Æ¥ì¥¢¥Ý¥È¡¼¥¯Îã¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡ª
¤³¤³¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»ä¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÃÊ³¬¼°¥Æ¥ì¥¢¥Ý¡×¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¼ÒÄ¹¢ªÀìÌ³¢ª¾ïÌ³¢ª±Ä¶ÈÉôÄ¹¤È¡¢´ë¶È¤Î°Õ»×·èÄêÁØ¤Î¾å¤«¤é½ç¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤ß¤ëÀïÎ¬¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë´ë¶È¤Î·èºÑ¸¢¼Ô¤Ë¶Á¤¯¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ºÇ½é¤«¤é¤½¤ÎÁØ¤Ë¸þ¤±¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¤âÀ¿¼Â¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤âÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊýË¡¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤«¡£¥º¥Ð¥ê¡¢¤³¤³¤Ç¤¹¡£
¡ÖA³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎB¤È¿½¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢C¼ÒÄ¹¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡×
ºÇ½é¤Ë¼ÒÄ¹¡Ê·èºÛ¸¢¼Ô¡Ë¤ò»ØÌ¾¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ö¼ÒÄ¹¡×¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¤Á¤ó¤È¼ÒÄ¹¤ÎÌ¾Á°¤â¹ð¤²¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼ÒÄ¹¤¬ÉÔºß¤Ê¤éÀìÌ³¡¢¾ïÌ³¤È¤¤¤Ã¤¿Ìò°÷¥¯¥é¥¹¤ò½ç¤Ë»ØÌ¾¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÊý¼°¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¡Ö¤´Ã´Åö¼ÔÍÍ¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤ª¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë²¿¤«¸ª½ñ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÉ¬¤ºÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢°ÊÁ°Ë¬Ìä¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î»Ý¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¤É¤¦¤¤¤¦Î©¾ì¤Î¿Í¤«¤éÅÅÏÃ¤¬Íè¤¿¤«¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅÅÏÃ¤ò¼è¤ê¼¡¤¤¤Ç¤â¤é¤¨¤ëÎ¨¤Ï³ÊÃÊ¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÂåÉ½¼Ô¡¦Ìò°÷¤ÎÌ¾Á°¡Ê·èºÛ¸¢¼Ô¡Ë¡×¤ò¥á¥â¤·¤Æ¤ª¤¯
¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¼ÒÄ¹¤ò»ØÌ¾¤¹¤ë¤Î¤Ï¼ºÎé¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¿¤á¤é¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¼è¤ê¼¡¤¤¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÆÃ¤Ë½¾¶È°÷100Ì¾°Ê²¼¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢·èºÛ¸¢¼Ô¤È¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ï½½Ê¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¡¢300Ì¾µ¬ÌÏ¤Î²ñ¼Ò¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¡¢¼ÒÄ¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·èºÛ¸¢¼Ô¤ËÄ¾ÀÜ¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢»öÁ°¤ËºîÀ®¤·¤¿´ë¶È¥ê¥¹¥È¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë¤Ë¡ÖÂåÉ½¼Ô¡¦Ìò°÷¤ÎÌ¾Á°¡Ê·èºÛ¸¢¼Ô¡Ë¡×¤òµÆþ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿ ¡ÖA³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎB¤È¿½¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢C¼ÒÄ¹¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡×
¼õÉÕ ¡ÖC¤Ï¡¢¤¿¤À¤¤¤Þ³°½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¤¢¤Ê¤¿ ¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤ªÌá¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¼õÉÕ ¡ÖÌÀ³Î¤Ê»þ´Ö¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤´ÍÑ·ï¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¤¢¤Ê¤¿ ¡Ö¼Â¤Ï¼ÒÄ¹¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤ÏDÀìÌ³¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡DÀìÌ³¤Ï¼ÒÄ¹¤Î±¦ÏÓ¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¢£¡ÖÃ¯¤¬·èºÛ¸¢¼Ô¤«¡×¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¥³¥Ä
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼ÒÄ¹¤¬ÉÔºß¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÀìÌ³¤ä¾ïÌ³¤Ê¤É¡¢Ìò¿¦¤Î¾å¤Î¤Û¤¦¤«¤é½çÈÖ¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìò°÷¥¯¥é¥¹¤â·èºÛ¸¢¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
°Õ³°¤ÈÀìÌ³¤ÎÊý¤¬ÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¤è¤¯ÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¯¿ôÀº±Ô¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¡¢·èºÛ¸¢¼Ô¤Ï¤½¤ì¤Û¤É±ó¤¤Â¸ºß¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Âç´ë¶È¤Î¼ÒÄ¹¤ËÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢Ìò°÷¤äÉôÄ¹¥¯¥é¥¹¤¬¼Â¼ÁÅª¤Ê·èºÛ¸¢¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢´ë¶È¤Îµ¬ÌÏ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡ÖÃ¯¤¬·èºÛ¸¢¼Ô¤«¡×¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Ãæ¾®´ë¶È¡§¼ÒÄ¹¤äÀìÌ³¤¬·èºÛ¸¢¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£
Âç´ë¶È¡§¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉôÌç¤Ç·èºÛ¸¢¤ò¤â¤Ä¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
ÆÃ¤ËÃæ¾®´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤ÇÊª»ö¤¬·è¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¼ÒÄ¹¤Î°ì¸À¤ÇÆ³Æþ¤¬Â¨·è¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢µÕ¤Ë¡Ö¼ÒÄ¹¤¬º£¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÆ³Æþ¤ò¸«Á÷¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢2ÂåÌÜ¡¦3ÂåÌÜ¤Î·Ð±Ä¼Ô¤¬¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤ËÃÇ¤é¤ì¤¿Äó°Æ¤¬ºÆ¤Ó¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¡ÖºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤â¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¢£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë»ÑÀª
ÅÓÃæ¤ÇÃÇ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤â¡¢µ¤¤Ë¤»¤º¡Öº£²ó¤Ï¤´±ï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤Î´ë¶È¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¹¤°¤Ë¼ÒÄ¹¡Ê·èºÛ¸¢¼Ô¡Ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤¿¤¨¤Ð²ñ¼Ò¤Îµ¬ÌÏ¤¬100Ì¾°Ê¾å¤Ç¤â¡¢¥È¡¼¥¯¤Î¹©É×¼¡Âè¤Ç¼ÒÄ¹¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥±¡¼¥¹¤ÏÂ¿¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ä¤â¡¢¼¡¤ÎÊýË¡¤Ç¼ÒÄ¹¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¥±¡¼¥¹¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤·¤â¡¢ÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤¿¤Î¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë·èºÛ¸¢¤ò¤â¤¿¤Ê¤¤Éô½ð¤Î¼Ò°÷¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÌò°÷¥¯¥é¥¹¤Ç¤â·èºÛ¸¢¼Ô¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Öº£¡¢E¤µ¤ó¤Ë¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Î¤´Äó°Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ì¤ÏE¤µ¤ó¤¬·è¤á¤é¤ì¤ë°Æ·ï¤Ç¤¹¤«¡©
¤â¤·¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢E¤µ¤ó¤Îµ®½Å¤Ê¤ª»þ´Ö¤ò¥à¥À¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢·èºÛ¤Ç¤¤ëÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¤³¤¦Ê¹¤¯¤È¡¢¡Ö»ä¤Ç¤Ï·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾å»Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤®¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î¾å»Ê¤â·èºÛ¸¢¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë·èºÛ¸¢¼Ô¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£ÃúÇ«¤¹¤®¤ë¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤ÏµÕ¸ú²Ì
±Ä¶È¤Ë¤«¤®¤é¤º¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤Ï·É¸ì¤¬¥Þ¥Ê¡¼¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Æ¥ì¥¢¥Ý¤Ç¤Ï¡ÖÃúÇ«¤¹¤®¤ë¸ÀÍÕ¡×¤¬µÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢
¡ÖÆÍÁ³¤Î¤ªÅÅÏÃ¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤¹¡£¤ªË»¤·¤¤¤È¤³¤í¡¢¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡Ä¡×¤³¤¦¤·¤¿¤Ø¤ê¤¯¤À¤ê¤¹¤®¤ë¾éÄ¹¤Ê¸À¤¤²ó¤·¤Ï¡¢Ë»¤·¤¤¼ÒÄ¹Áê¼ê¤Ë¤ÏµÕ¸ú²Ì¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ê¤é¡¢¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤è¡×¤È´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡©¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¤³¤ó¤Ê°ì¸À¤ÇÀÚ¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶²¤ìÆþ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸æ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÍ±×¤Ê¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼ÒÄ¹¡¢¤ª»þ´Ö¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¾¯¤·¥Õ¥é¥ó¥¯¤ÊÆþ¤êÊý¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢Áê¼ê¤Ë¤â¶ÛÄ¥´¶¤òÍ¿¤¨¤º¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤â¤«¤Þ¤¨¤ºÏÃ¤»¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢´é¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤¦¤¨¡¢Áê¼ê¤Ï¼ÒÄ¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¸À¤¤Êý¤ò¤·¤¿¤é¼ºÎé¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð¹Í¤¨¤ë¤Û¤É¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¯ÏÃ¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Á¤é¤Î¤Û¤¦¤¬ÌäÂê¤Ç¤¹¡£
µ¤Éé¤ï¤º¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤ÆâÍÆ¤ò¾å¼ê¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÄ¹¤â¤¢¤Ê¤¿¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢µ¤·Ú¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£±Ä¶È¥È¡¼¥¯¤Î¡Ö4Âç¥Ý¥¤¥ó¥È¡×
¼ÒÄ¹¤Ï»þ´Ö¤Ë¥·¥Ó¥¢¤Ç¤¹¡£Ã»»þ´Ö¤Ç¶½Ì£¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¥È¡¼¥¯¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÅÅÏÃ¤òÀÚ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Î4¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥È¡¼¥¯¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¼«Ê¬¤¬²¿¼Ô¤«¡ÊÌ¾¾è¤ê¡Ë
¢ÅÅÏÃ¤ÎÌÜÅª¤Ï²¿¤«¡Ê²¿¤ÎÏÃ¤«¡Ë
£¾¦ÉÊ¤Î¼ÂÀÓ¤ä¶¯¤ß
¤Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌòÎ©¤Ä¾ðÊó
¡ÖA³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎB¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡Ê¡¡Ë¡£
ÊÀ¼Ò¤Î¾¦ÉÊ¡ØC¡ÊÎã¡§¥¯¥é¥¦¥É¶ÐÂÕ´ÉÍý¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄó°Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¤Æ¡¢¤ªÅÅÏÃ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¡Ë¡£
¡ØC¡Ù¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¤´»Ù»ý¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¶È³¦¤Ç¤Î¥·¥§¥¢Î¨¥Ê¥ó¥Ð¡¼1¤Ç¤¹¡Ê£¡Ë¡£
¸æ¼Ò¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤òÇÒ¸«¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤Ë¤ªÇº¤ß¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ªÌò¤ËÎ©¤Ä¾ðÊó¤ò¤´Äó¶¡¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¤¡Ë¡£¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¼ÒÄ¹¤«¤é¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Î¡©¡×¡Ö¤¦¤Á¤Ïº£¡¢´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤É¡¢¤ä¤ê¤È¤ê¤ò4²ó¤Û¤É½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö3Ê¬¤À¤±ËÍ¤Ë»þ´Ö¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¼ÒÄ¹¤¬¡Ö¤¦¡¼¤ó¡×¤È¾¯¤·Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤³¤¦ÀÚ¤ê½Ð¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖD¼ÒÄ¹¡¢¼Â¤Ï¤ª²ñ¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¾ðÊó¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£ÂçÊÑ¤ªË»¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â»¤Ï¤·¤Ê¤¤¤´Äó°Æ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¼«¿®¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢3Ê¬¤À¤±ËÍ¡Ê»ä¡Ë¤Ë»þ´Ö¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÍ¤ÎÏÃ¤¬ÌÌÇò¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é3Ê¬¤Çµ¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª´ê¤¤¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
ºÇ¸å¤Î¤Ò¤È²¡¤·¤Ç¡¢¡Ö3Ê¬¤À¤±¡×¤È¤¤¤¦°ì¸À¤¬¥¢¥Ý³ÍÆÀ¤Î·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·ÅÓÃæ¤ÇÃÇ¤é¤ì¤¿¤é¡¢¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½ÐÄ¾¤·¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È°ú¤¤µ¤¬¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê°ì¸À¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ä¼«¿È¡¢²¿É´¼Ò¤â¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ÇË¬Ìä¤Îµö²Ä¤ò¤â¤é¤¤¡¢3Ê¬¤É¤³¤í¤«¿ô½½Ê¬¤Î¾¦ÃÌ¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¤«¤é¡¢¡Ö¼ÒÄ¹¡¢3Ê¬Ä¶¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Þ¤ÀÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¾éÃÌ¤Þ¤¸¤ê¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¡Ö·¯¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤À¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤ÆÏÃ¤òÂ³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö3Ê¬¤À¤±¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë¡Ö¤½¤ÎÄøÅÙ¤Î»þ´Ö¤Ê¤é¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¿´ÍýÅª¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
----------
µÈÂ¼ ¶³Ê¿¡Ê¤è¤·¤à¤é¡¦¤¤ç¤¦¤Ø¤¤¡Ë
ReverentÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
1989Ç¯¡¢Ê¡²¬¸©µþÅÔ·´´£ÅÄÄ®À¸¤Þ¤ì¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢Âç¼ê¾å¾ì°û¿©´ë¶È¤ËÆþ¼Ò¡£¤¹¤°¤ËÅ¹Ä¹¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¡Ö¼ÒÆâ¤Î±Ä¶È¿¦¤Ë½¢¤¤¿¤¤¡×¤È¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤«¤é¡¢¤ï¤º¤«4¥«·î¤ÇÂà¿¦¡£¤½¤Î¸å¡¢±Ä¶È¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç¤¢¤ëÂç¼êÄÌ¿®±Ä¶È²ñ¼Ò¤ËÅ¾¿¦¡£Æþ¼Ò3¥«·î¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Ç¶å½£¤òÇ¤¤»¤ë¡×¤ÈÅÅÏÃ1ËÜ¤òÅÏ¤µ¤ì¡¢¥Æ¥ì¥¢¥Ý¤Ë¤è¤ëË¡¿Í±Ä¶È¤ò³«»Ï¡£ºÇ½é¤Ï¼ºÇÔÂ³¤¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥Ý¤¬¼è¤ì¤ë»þ´ÖÂÓ¤ä·èºÛ¸¢¼Ô¤Ø¤ÎÆÍÇËË¡¤Ê¤ÉÆÈ¼«¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³ÎÎ©¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Âç¼ê´ë¶È¤Î¼ÒÄ¹¤ÈÌÌÃÌ¤ò½Å¤Í¡¢24ºÐ¤Ë¤·¤Æ·î1000Ëü±ß¤ÎÍø±×¤òÃ£À®¡£¶å½£»ÙÅ¹¤ÎºÇÇ¯¾¯½êÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤Æ³°»ñ·ÏÂç¼êÀ¸Ì¿²ñ¼Ò¤ØÅ¾¿¦¡£Á°¿¦¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥¢¥Ý½Ñ¤ò³è¤«¤·¡¢Æþ¼Ò2Ç¯¤ÇÇ¯¼ý1000Ëü±ß¡¢3Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ï¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÇ¯¼ý2000Ëü±ß¤òÃ£À®¡£2023Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼ÒReverent¡Ê¥ê¥Ð¥ì¥ó¥È¡Ë¤òÀßÎ©¡£ÊÝ¸±ÂåÍý¶È¤òÃæ¿´¤Ë¶ÈÀÓ¤ò¿¤Ð¤¹¤«¤¿¤ï¤é¡¢¥Æ¥ì¥¢¥Ý½Ñ¤òÅÁ¤¨¤ë¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£
----------
¡ÊReverentÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ µÈÂ¼ ¶³Ê¿¡Ë