アレフが展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、北海道ソフトクリームとさつまいもをかけ合わせた「さつまいもデザート」4種が初登場！秋の恵みを贅沢に感じることができ、思わず笑顔もほくほくと溢れてしまう新作スイーツです☆ びっくりドンキー「さつまいもデザート」  販売期間：2025年10月8日(水) ※期間限定テイクアウト・デリバリー：不可販売店舗：全国のびっくりドンキー店舗 「びっ