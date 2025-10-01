経済産業省・中小企業庁は１日、新規事業進出を目指す中小企業の設備投資を補助する「中小企業新事業進出補助金」の１回目公募で１１１８事業者を採択したと発表した。このうち米国の関税措置の影響を受けた事業者は過半数の５９０に上った。新事業進出補助金は、新規事業への進出を目指し、従業員の賃上げにも取り組む中小企業の設備投資に対し、国が最大９０００万円を補助する制度。機械設置や建物改修、広告宣伝などが補助