お笑いタレント狩野英孝（43）が、9月30日放送の日本テレビ系「踊る!さんま御殿!!」（火曜午後8時）に出演。実家の神社で行われている新しい参拝方法を明かした。狩野の実家は創建約1500年の神社で、自身も神主の資格を取得し、神職を務めている。ハナコ秋山寛貴の実家が寺の参道のせんべい店を営んでおり、MCの明石家さんまは「職人さんっぽくないのか」と期待したものの、機械で作っていると聞き残念がっていた。狩野は「手作り