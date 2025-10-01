フィリピンのセブ島付近できのう夜発生したマグニチュード6.9の地震で、子どもを含む少なくとも26人が死亡しました。【写真を見る】フィリピン・セブ島沖でM6.9地震子ども含む26人死亡、147人けが現時点で日本人の被害情報なしアメリカの地質調査所によりますと、日本時間きのう午後11時ごろ、フィリピン・セブ島の北部沖を震源とするマグニチュード6.9の地震がありました。フィリピン災害対策当局によりますと、建物の倒壊な