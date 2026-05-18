ボクシング世界３階級王者の亀田興毅氏（３９）が１８日、自身のインスタグラムを更新し、ファウンダーを務めるボクシングイベント「ＳＡＩＫＯＵＬＵＳＨ」が５月２３、２４日にキルギス・ビシケクで開催を予定していた興行が中止となったことを陳謝した。同大会は経済情勢の変化による費用の高騰で運営が困難となったことを理由に１７日に主催者が中止を発表していた。興毅氏はキルギス大会が中止に至った経緯と、現在の「Ｓ