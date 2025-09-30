YouTubeは有料サービス「YouTube Premium」会員向けに最新機能の提供を開始しました。これらの機能の多くは2025年初めにプレビュー版として公開されていましたが、今後は「ベータ版の新機能を試す」の設定を行わなくても利用できるようになります。 ↑今度は何倍速で見る？（画像提供／Unsplash） 主な内容は以下の通りです。 再生速度調整: AndroidiOS、ウェブ版で最大4倍速の再生に対応。0.05倍刻みで調整可能。