ソウル＝依田和彩】北朝鮮の金先敬（キムソンギョン）外務次官（国際機構担当）は２９日、国連総会の一般討論演説で「核を絶対に放棄せず、いかなる場合であれ、この立場を撤回することはない」と述べ、非核化に応じない姿勢を強調した。北朝鮮から派遣された高官が一般討論演説に登壇するのは２０１８年の李容浩（リヨンホ）外相以来、７年ぶり。１９年以降は金星（キムソン）国連大使が登壇していた。金次官は演説で、北