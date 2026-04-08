北朝鮮が、韓国の李在明大統領による対北無人機侵入問題を巡る遺憾表明に対し、自らが前向きに応じたとする韓国内の解釈を正面から否定し、南北対話の再開に対する韓国側の希望的観測を打ち砕いた。対韓国戦略を統括する張金哲（チャン・グムチョル）外務省第1副相兼第10局長は7日夜に談話を発表し、「朝鮮民主主義人民共和国にとって最も敵対的な相手国家である韓国の本質は、当局者がいかなる言動を取ろうとも決して変わることは