北朝鮮は近年、同国最大となる5000トン級新型駆逐艦を相次いで進水させるなど海軍力強化を進めている。金正恩総書記は先月の艦艇視察時に、「8000トン級」や「3000トン級」艦艇の建造にも言及した。慢性的な燃料不足が解消しない中で実現するか怪しいものだが、北朝鮮当局は軍艦建造を名目に住民へ資金拠出を強いていると、米政府系のラジオ・フリー・アジアの9日付で伝えた。同放送が伝えた咸鏡北道の住民消息筋は、「今でも食べ