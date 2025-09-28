スポニチスポニチアネックス

ピエール瀧が久しぶりの地上波出演、トレンド入りの大反響「おかえり」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ピエール瀧が28日放送の日本テレビ「メシドラ」にゲスト出演した
  • 久しぶりの地上波出演に、Xでは「ピエール瀧」「メシドラ」がトレンド入り
  • 「おかえりなさい」「テレビ戻ってきたんだ」などの声が続々と寄せられた
