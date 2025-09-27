幹部とのラブホ密会騒動 後援会関係者が語る小川晶市長の「密着」文春オンライン

幹部とのラブホ密会騒動 後援会関係者が語る小川晶市長の「密着」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 前橋市の幹部との「ラブホテル密会」が騒動になった小川晶市長
  • 後援会関係者が地元の男性らに対する小川氏の言動を文春に明かした
  • 「政治的に頼りになりそうな男性」だとみると手を握るなどしていたという
記事を読む

おすすめ記事

  • 安楽死を決断した妻の最期の瞬間、目の前にした夫の“究極の葛藤”…取材Dが見つめ直したウソのない家族の姿
    安楽死を決断した妻の最期の瞬間、目の前にした夫の“究極の葛藤”…取材Dが見つめ直したウソのない家族の姿 2025年9月26日 20時0分
  • 「ラブホ密会」小川晶・前橋市長（42） “政治の師匠”が初めて明かした「新人時代」と「市長選の衝撃」
    「ラブホ密会」小川晶・前橋市長（42） “政治の師匠”が初めて明かした「新人時代」と「市長選の衝撃」 2025年9月27日 21時30分
  • 「King ＆ Prince」の盒恭た諭丙検砲判優の有村架純
    高橋海人、ファッションイベントの “激やせ姿” に心配の声…有村架純と “ニアミス” も、懸念されるゴールインへの壁 2025年9月27日 15時0分
  • 【地図】東京都
    門の鍵を自分で外し、二つ目の門は隙間をすり抜け…保育園から園児１人抜け出す 2025年9月27日 22時47分
  • スポニチ
    水野美紀　夫・唐橋充が10年間も治療していること　いまだ完治しない理由は…同じ過ちの繰り返し 2025年9月26日 19時37分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 日本人女性が安楽死 放送大反響
    2. 2. ラブホ騒動 関係者語る「密着」
    3. 3. 海人&架純 結婚への壁に懸念も
    4. 4. 園児「脱走」門の鍵を自分で外す
    5. 5. 夫は10年完治せず 水野美紀告白
    6. 6. 東京と大阪「流行が1年違う」
    7. 7. 約300件の苦情&市職員も「不快」
    8. 8. 生歌うまい 小田和正を抑え1位に
    9. 9. エイズ 感染判明の3人に1人発症
    10. 10. 壇蜜の最新姿に「大丈夫かな?」
    1. 11. SHISHAMO 2026年6月で活動終了
    2. 12. 光代氏 離婚用のマンション存在
    3. 13. 心霊スポット「迷惑行為」相次ぐ
    4. 14. よしのり氏 手術も入院もしない
    5. 15. ホークス連覇 最下位からV字回復
    6. 16. 今田美桜 橋本環奈と圧倒的な差?
    7. 17. 壊れにくい洗濯機のメーカー1位
    8. 18. マジか? 前橋市長の一人称に騒然
    9. 19. ステマ問題 高市氏ら問題視せず
    10. 20. Perfume ママになったら再結成か
    1. 1. ラブホ騒動 関係者語る「密着」
    2. 2. 園児「脱走」門の鍵を自分で外す
    3. 3. 東京と大阪「流行が1年違う」
    4. 4. 約300件の苦情&市職員も「不快」
    5. 5. エイズ 感染判明の3人に1人発症
    6. 6. 心霊スポット「迷惑行為」相次ぐ
    7. 7. マジか? 前橋市長の一人称に騒然
    8. 8. ステマ問題「例文コメ」に苦笑
    9. 9. 市長がなぜ 市外のラブホを利用
    10. 10. 日本での「不安」急増の理由
    1. 11. 総裁選 学術的に「高市氏一択」
    2. 12. 夜職以外も?「裏バイト」の実態
    3. 13. 「本当の富裕層」ユニクロ着る訳
    4. 14. 男性重傷 クマ駆除時に襲われた?
    5. 15. 俳優の大和田伸也さんがぬいぐるみを「好き」と言えるようになるまで、今は「ぬい活が生きる原動力」
    6. 16. 赤ん坊の声…数年後遺体見つかる
    7. 17. 女子高生コンクリ詰め匹敵…凄惨
    8. 18. 20代会社員が 陰キャから大変身
    9. 19. 寝つきが悪い原因は「秋バテ」か
    10. 20. 前橋市長 大雨緊急時もラブホに
    1. 1. 日本人女性が安楽死 放送大反響
    2. 2. ステマ問題 高市氏ら問題視せず
    3. 3. 4人惨殺「死刑があなたの定め」
    4. 4. 竹島の日式典「閣僚出席すべき」
    5. 5. ステマ問題 流れ変える契機に?
    6. 6. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
    7. 7. ガソスタ店員を車に監禁 有罪に
    8. 8. 前橋市長 ラブホ部屋の詳細判明
    9. 9. 前橋市長が不貞行為を否定した訳
    10. 10. 小川彩佳の質問に全候補がシーン
    1. 11. 総裁選「国民の関心が薄い」
    2. 12. 裏金議員の要職容認20人　自民47都道府県幹部アンケート
    3. 13. 新庄氏の「9.11」私見に疑問の声
    4. 14. 難病で「黄色い涙」を流した娘
    5. 15. 小室さん母 沈黙破り自伝出版か
    6. 16. 足にオレンジシール その意味は?
    7. 17. パナ こがない電動自転車を発売
    8. 18. 小泉氏陣営の女性議員 Xが大炎上
    9. 19. 進次郎氏「ルール無視」で暴走か
    10. 20. 四肢欠損ママに集まる応援の声
    1. 1. 中国で小学2年生の算数が物議
    2. 2. 中国で「失われた時代」再現か
    3. 3. タトゥー禁止 韓流人気に根付く
    4. 4. 韓国人が恐れる「奴隷島」に潜入
    5. 5. 規格外 NY超高級タワマンを訪問
    6. 6. 客が飲んだ水に異常 中国で騒動
    7. 7. 韓で60代男 盗難車暴走の理由は
    8. 8. 人気ゲーム会社の大型買収
    9. 9. 「iPhone 17」どんな写真を記録?
    10. 10. 北が訪中へ 中国は今回が初めて
    1. 11. 1980年代の韓国女性コメディアン
    2. 12. 「暴君のシェフ」俳優が感謝示す
    3. 13. 「ギャラを削られた」『暴君のシェフ』で中国語の演技を酷評された韓国俳優、心境を明かす
    4. 14. EU 中国に「不十分」との見解
    5. 15. 露 中国空挺部隊に装備提供へ
    6. 16. マラソン大会で窮状訴え 謝罪
    7. 17. 米航空業界 手数料を課す方針か
    8. 18. 東方航空 249便がバルセロナへ
    9. 19. 米の桟橋で突然船が 謎の大爆発
    10. 20. 米移民係官 女性を押し倒される
    1. 1. 子4人で専業主婦 一時ノイローゼ
    2. 2. ドコモでiPhone17 知らぬと後悔
    3. 3. 中国人の海外旅行､今や｢日本が一番人気｣の真実
    4. 4. 毎日コンビニランチ お金持ちか
    5. 5. 「実家は不要」世代からの意見
    6. 6. ブルボン「お手頃価格」に勝算
    7. 7. 百貨店の売上 7カ月ぶりに前年超
    8. 8. 薬局でスマホ保険証導入へ 批判
    9. 9. 上階の共同トイレから汚物が落ちてくる音が…日曜劇場では描きにくい軍艦島の超過密空間のリアルな暮らし
    10. 10. Androidでしかできないポイ活
    1. 11. ｢あんぱん｣やなせたかしの妻ががん闘病中に使った｢丸山ワクチン｣が承認なしで50年以上売られ続ける事情
    2. 12. 節税対策 実践的なポイント
    3. 13. 半額シール商品との付き合い方
    4. 14. ソフトバンクG主導の投資 全貌
    5. 15. ブランドのバッグ、時計に1000万円超！−「元セレブ妻」の契約社員生活
    6. 16. コロナ禍で競馬が無観客開催続ける大きな意義
    7. 17. 言いにくいことを伝えるとき「できる人」が使っている言葉3選
    8. 18. 【衝撃】写真を撮るだけで即現金化！次世代フリマアプリ「Chalyn（チャリン）」9月24日に登場！
    9. 19. セブン「秋ほおばれ」で30品発売
    10. 20. 「ブラックカード」の収入事情
    1. 1. 折り曲げて使えるLEDライト登場
    2. 2. 東京地下鉄乗り放題 知名度低い?
    3. 3. Gensparkが「全部入りAI」に進化
    4. 4. スマホが秒速で取り出せるバッグ
    5. 5. 3,980円に驚いた、加熱式たばこ「IQOS ILUMA ONE」は一体型で連続20回使用
    6. 6. トイザらス限定 宇宙な3DS LL
    7. 7. キヤノン、1.0型CMOSセンサーを搭載した4K60P対応の業務用小型ビデオカメラ「XF405/XF400」を発表
    8. 8. iPhone XS/XS Max販売開始、雨の表参道には250人もの行列
    9. 9. ニュース読み放題Apple News+、さっそくハック。無料で雑誌まるごと読めるセキュリティの穴が報告
    10. 10. 「PC-8001」誕生から40年の月日を感じながら、ミニチュア復刻版「PasocomMini PC-8001」を細かく見た！
    1. 11. ちょっとゼイタクなオリンピック観戦を自宅で。ハイエンドテレビ注目の3モデル
    2. 12. 大手アダルトサイトのPornhub・XVideos・StripchatがEUで「超大規模オンラインプラットフォーム」に指定されWikipediaやFacebookに並ぶ規制対象に
    3. 13. ホワイトハウスが一定のセキュリティ基準をクリアしたスマートデバイス向けの認証ラベル「U.S. Cyber Trust Mark」を発表
    4. 14. ついに「グラボを交換して性能強化できるノートPC」が実現へ、Frameworkが「GeForce RTX 5070 Laptop GPU」の交換用モジュールの予約を開始
    5. 15. プライベートIPアドレスに「192.168.x.x」が使われるようになった理由とは？
    6. 16. 複数のルーター機器の脆弱性修復アップデート、WebGUI管理画面は要注意 - JPCERT/CCレポート
    7. 17. 配達員語る今すべきキャンペーン
    8. 18. ポケットサイズで4K対応の最強USBハブ / バーガーキング『オン ザ ビーフ』3種【まとめ記事】
    9. 19. 安いだけの100均は過去のもの
    10. 20. ギレルモ・デル・トロ監督と小島秀夫氏が登壇。『フランケンシュタイン』はモンスター映画を超えたヒューマンドラマだ
    1. 1. ホークス連覇 最下位からV字回復
    2. 2. 広陵の事件 被害者側を告訴の訳
    3. 3. 大相撲の優勝決定 超異例事態も
    4. 4. 大谷の衝撃事実 MVP論争は終了か
    5. 5. カープ次期監督候補、軒並み脱落
    6. 6. 大谷上回り MVPになる可能性は
    7. 7. 「紐ビキニ」で海外リゾート満喫
    8. 8. F1 角田&ローソンに解雇可能性
    9. 9. 古田敦也氏 球界再編騒動を回想
    10. 10. 「50&20」以外にも 大谷の快記録
    1. 11. 日本でのみ 世陸ファンサに衝撃
    2. 12. 大谷翔平が試合後食べる寿司ネタ
    3. 13. ソン・フンミン落選…AFCに失望
    4. 14. 田中の200勝足踏みにヤキモキも
    5. 15. 史上初 大谷が複数回「50&20」を
    6. 16. 北口榛花の世陸敗退 悪夢の前兆
    7. 17. 世陸リレーで 桐生祥秀に異変が
    8. 18. 【奈良競輪　G3平安賞in奈良】山田久徳が決勝戦一番乗り　「谷内が精いっぱい頑張ってくれた」
    9. 19. ソフトバンク・後藤芳光社長　小久保監督の来季続投を明言「優勝した監督、なんで代えなきゃいかんの！」
    10. 20. 誠也が満塁HR 30号は日本勢3人目
    1. 1. 海人&架純 結婚への壁に懸念も
    2. 2. 夫は10年完治せず 水野美紀告白
    3. 3. 生歌うまい 小田和正を抑え1位に
    4. 4. 壇蜜の最新姿に「大丈夫かな?」
    5. 5. SHISHAMO 2026年6月で活動終了
    6. 6. 光代氏 離婚用のマンション存在
    7. 7. よしのり氏 手術も入院もしない
    8. 8. 今田美桜 橋本環奈と圧倒的な差?
    9. 9. Perfume ママになったら再結成か
    10. 10. 靖国参拝「高市氏は明言すべき」
    1. 11. ラブホ密会に便乗 ツッコミ殺到
    2. 12. 柳丸さん急逝 体調不良の訴えも
    3. 13. 水卜アナ 2ショットのお相手は
    4. 14. SHISHAMO活動終了へ「青春が…」
    5. 15. 松嶋&反町夫妻の壮大な伏線回収
    6. 16. FRIDAY直撃から14年 今や2児の親
    7. 17. 矢沢永吉　ファン経営の飲み屋へ飛び入り訪問も…まさかの反応「いつもそんなことやってるわけ？」
    8. 18. ローサと離婚後 のんきな投稿か
    9. 19. 堀江氏 収監時にNGにされたこと
    10. 20. 坂口健太郎の尋常でないモテぶり
    1. 1. ビアパパとGODIVAがコラボ
    2. 2. 機能的 ダイソーの330円バッグ
    3. 3. 「ゲーム不倫」夫にも捨てられる
    4. 4. ユニ女が絶賛する注目のアイテム
    5. 5. 「老害」土日は漫画三昧の日々
    6. 6. 彼はもうただの取引先！ 人生を支えてきた淡い心を封印し、仕事に専念します／サバイブとマリーミー（6）
    7. 7. 土日は家で漫画三昧 恐怖の漫画
    8. 8. 本物そっくり じゃがポックル
    9. 9. Netflixヒロイン役 宮粼優の素顔
    10. 10. 人気アニメの最新グッズが登場
    1. 11. コーデ格上げ ZARAのバッグ
    2. 12. 女のカラダは魚介が必須！サーモン、牡蠣でキレイになる！
    3. 13. 嫉妬しない方法を知りたい！自信を付けて魅力的な彼女になろう 
    4. 14. セルフレジを両替機にする客も
    5. 15. 野暮ったく見えない50代悩み解決
    6. 16. スタバ新作ケーキ マニア太鼓判
    7. 17. 40・50代が垢抜ける“この色”！【ZARA】秋の1軍候補！「グレー色ジャケット」
    8. 18. かぼちゃを使ったレシピ 選び方
    9. 19. 虫を捕まえるためにお外にダッシュ！ 先生が思わず園児を止めに入ったワケは？
    10. 20. セザンヌ 2025年冬新作が登場