京都府警伏見署は25日までに、アルバイト講師をしていた学習塾で女子中学生の教え子にわいせつな行為をしたとして、不同意わいせつの疑いで、京都市伏見区、大学院生鴨井克拡容疑者（24）を逮捕した。署によると「一切ない」と容疑を否認している。逮捕容疑は2月と5月、伏見区の学習塾の教室で、女子中学生2人に対し、胸をつかんだり服の上から陰部を押し当てたりした疑い。署によると、当時は授業後の自習時間中で、他の生