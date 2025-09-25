２０２５年７月、北海道函館市恵山で行方不明になったあと、９月９日になって無事が確認されたハンターの男が、恵山の山林にライフル銃を放置したとして逮捕されました。銃刀法違反の疑いで逮捕されたのは、北斗市に住む５２歳の男です。男は２０２５年７月、函館市高岱町の山林にライフル銃１丁を放置した疑いがもたれています。男は当時、「山に行く」と家族に告げたあと自宅に戻らず行方不明となっていましたが、９月９日