4月6日、閉山中の富士山で30代の日本人男性が滑落したとみられ、警察と消防による捜索が行われています。警察によりますと、遭難しているのは静岡県外に住む30代の日本人男性とみられています。4月6日、富士山新七合目付近でポーランド国籍の男性が滑落し救助された際、「日本人が目の前で滑落した瞬間に自分も滑落した」と話したことから捜索が行われました。麓の駐車場には男性の車も発見されていて、警察と消防が天候の回