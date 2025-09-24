セブン−イレブンの公式「X」アカウントが更新され、レトルトご飯と缶詰などの食材を使った、フライパンで作れる「ライスピザ」の作り方を動画で紹介しています。「ご飯でピザ！？」と題した投稿にアップされた動画では、フライパンで湯煎したレトルトご飯に、チーズやコショウで下味をつけたり、薄くのばしたライスの上に缶詰の焼き鳥やカットした野菜をのせて蒸し焼きにするなど「ライスピザ」を作る工程を解説しています。