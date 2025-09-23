ホテルの客室でタバコを吸ってはいけない理由について、ホテルビースイーツ（大阪市中央区）が公式TikTokアカウントで紹介しています。公式TikTokアカウントでは「窓際なら部屋でタバコを吸ってもバレない？」というタイトルの動画を公開。この動画では、スタッフが「（タバコを吸うのは）絶対にやめてください」と呼び掛け、その理由について、「臭いは壁やカーテンに残りますし、感知器が反応する場合もあります」と説明して