22日15時45分、TOPIX先物期近2025年12月限は前週末清算値比21.5ポイント高の3139.5ポイントで取引を終えた。出来高は4万3570枚だった。この日のTOPIXの現物終値3163.17ポイントに対しては23.67ポイント安。 株探ニュース