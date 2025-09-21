米ブルームバーグ通信は２０日、ウクライナ侵略を続けるロシアのプーチン大統領が、自らの望む条件でウクライナを交渉に追い込むには「（攻撃を激化させる）軍事的なエスカレーションが最善の方法だ」と認識していると報じた。８月の米露首脳会談で、トランプ米大統領がウクライナの防衛力の大幅な強化に動く可能性は低いと結論づけたという。クレムリンに近い複数の関係者の話として報じた。トランプ氏は対露制裁強化に消極姿