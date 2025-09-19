ペネトレイト・オブ・リミットは、社内の情報活用を劇的に向上させるAIチャットボットサービス「amie(アミー)」(以下「amie」)の最新バージョン v3.9.0を2025年9月18日(木)にリリースします。 ペネトレイト・オブ・リミット「amie(アミー)」 ペネトレイト・オブ・リミットは、社内の情報活用を劇的に向上させるAIチャットボットサービス「amie(アミー)」(以下「amie」)の最新バージョン v3.9.0を2025年9月18日(木)にリリ