ペネトレイト・オブ・リミットは、社内の情報活用を劇的に向上させるAIチャットボットサービス「amie(アミー)」(以下「amie」)の最新バージョン v3.9.0を2025年9月18日(木)にリリースします。

ペネトレイト・オブ・リミット「amie(アミー)」

ペネトレイト・オブ・リミットは、社内の情報活用を劇的に向上させるAIチャットボットサービス「amie(アミー)」(以下「amie」)の最新バージョン v3.9.0を2025年9月18日(木)にリリース。

《amieについて》

amieは、「だれでも、見つけたいものを見つけられる」をコンセプトに、企業が保有する既存のWebサイトや社内ドキュメントをAIで横断的に検索し、最適な情報を見つけ出すAIチャットボットです。

amieでは、AIは答えを出すのではなく、あくまで人が作った資料にたどり着くための補助的役割を担います。

サムネイル形式による直感的な回答表示で、ユーザーは提示された選択肢から最適な情報を自ら選び取ることができ、より深く納得感のある情報検索が可能です。

《v3.9.0の新機能》

今回のアップデートでは、検索精度と利便性をさらに高め、より業務効率化に貢献できる機能を実装しました。

1. チャット画面上での音声入力機能

従来のキーボード入力に加え、音声での文字入力に対応しました。

場所や状況を問わず、誰でも簡単にチャットを利用できます。

チャット画面上での音声入力機能

2. 質問文生成機能の大幅アップデート

未回答や関連度の低い回答が表示された際に、AIが新しい質問を自動生成して提案します。

管理画面で用途を設定すれば、その内容を反映した質問を生成可能。

用途設定時にはAIにより入力内容が最適化され、貴社の利用状況にパーソナライズされた質問文生成が可能となります。

質問文生成機能

3. ダッシュボード画面の構成変更

UIデザインや一部グラフ表示を刷新。

必要な情報を柔軟に取捨選択でき、利用者ごとのカスタマイズ性が向上しました。

ダッシュボード画面

4. SharePoint連携機能の拡張

複数サイトやライブラリ、サブサイトまで読み込み可能に。

より多くの社内情報を取り込み、回答範囲と精度を強化します。

SharePoint連携機能の拡張

《amieの主な機能》

● AIの自動学習によるスピーディーな導入と回答精度の向上

● 24時間自動対応、有人対応への引継ぎも可能

● チャット履歴や利用状況の確認、分析機能

● 24カ国語への多言語対応

● 視覚的に資料を確認できるサムネイルを表示

● 「ChatGPT」「Azure OpenAI Service」の最新モデルに対応

● 各種ビジネスツール(Teams,Google Chat 等)やクラウドストレージ連携可能

● 学習資料へのタグ自動生成

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post AIチャットボット v3.9.0をリリース！ペネトレイト・オブ・リミット「amie(アミー)」 appeared first on Dtimes.