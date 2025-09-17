米マイクロソフトのロゴ（AP＝共同）【ニューヨーク共同】通訳や翻訳は生成人工知能（AI）で代替できる―。米マイクロソフト（MS）がAIの利用データ約20万件を分析、調査した結果を17日までに公表した。情報収集や文書作成を得意とするAIと人間の仕事が置き換わる可能性があるが、MSは「AIとの重複度が高くても職業が直ちに消滅することはない」とした。2024年1〜9月、MSの対話型生成AIサービス「コパイロット」を使う米国人の