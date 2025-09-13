１３日午後７時４０分頃、栃木県鹿沼市藤江町の東北自動車道下り線で、追い越し車線に停車していた乗用車に、家族連れとみられる３人が乗っていた乗用車が突っ込んだ。県警高速隊などによると、突っ込んだ乗用車には父親とみられる男性と子ども２人が乗っており、このうち男児（２）が意識不明の重体。もう１人の男児（６）も病院に搬送された。停車していた乗用車の運転者は見つかっていない。事故直前、警察には「追い越し