化粧品メーカー「ディー・アップ」（東京都港区）の社長（当時）からパワーハラスメントを受けた後に自殺した女性社員の遺族が、同社と社長に損害賠償を求めた訴訟を巡り、東京地裁（松下絵美裁判官）は、同社側に１億５０００万円の支払いなどを求める決定を出した。９日付。遺族と代理人弁護士が１１日の記者会見で明らかにし、遺族は「全国の会社がパワハラの起きない職場環境をつくってほしい」と訴えた。女性は、２０２１