半導体検査装置大手の株式会社アドバンテストに勤務している40代の男性Aさんが、月平均120時間相当の持ち帰り残業を強いられたとして未払い残業代などを求めた訴訟で、和解が成立した。10日午後、Aさんが都内で記者会見を行った。 和解は10月10日付で、会社側は解決金として400万円を支払うことに合意し、Aさんが拒否し続けた口外禁止条項も和解には盛り込まれなかった。Aさんは和解内容をさして「実質勝訴に等しい」と述べた。