1974年から77年にかけて化粧品会社で販売員（美容部員）として働いていた女性が2024年に中皮腫で亡くなったのは（当時68歳）、化粧品やベビーパウダーに含まれるタルクに不純物として混入していた石綿（アスベスト）にばく露したことが原因だったとして、昨年12月仙台労働基準監督署が労災を認定した。 遺族と支援団体「中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会」は、10日、女性が当時勤めていた資生堂と、国（厚労