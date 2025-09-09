チャットAI「Claude」の開発元・Anthropicが作家グループから著作権侵害で訴えられていた訴訟は、15億ドル(約2200億円)の和解案で一度は合意しましたが、判事が和解案の承認を延期したことがわかりました。Anthropic Judge Blasts $1.5 Billion AI Copyright Settlement (2)https://news.bloomberglaw.com/ip-law/anthropic-judge-blasts-copyright-pact-as-nowhere-close-to-doneShocker: Judge Alsup “postpones” preliminary