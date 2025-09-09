ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は１４７．７０円付近での推移となっている。先週の米雇用統計を受けたドル安が本日も続いており、ドル円も１４７円台に値を落としている。 東京時間の早朝には円安が見られ、ドル円は１４８．６０円付近に上昇していた。石破首相が昨日辞任を表明したことで日本の資産への投資家心理が悪化し、円は下落。市場は後任人事と金融政策への影響を探っている。 米大手銀のアジア戦略責任者は、