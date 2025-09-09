¹â»Ô»á¾¡Íø¤Ê¤é±ß°Â¡¡¾®Àô»á¤Ê¤éÈ¿±þ¸ÂÄêÅª¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¡¡£Î£Ù»þ´Ö¤Î½ªÈ×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥É¥ë±ß¤Ï£±£´£·¡¥£·£°±ßÉÕ¶á¤Ç¤Î¿ä°Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Àè½µ¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤ò¼õ¤±¤¿¥É¥ë°Â¤¬ËÜÆü¤âÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥ë±ß¤â£±£´£·±ßÂæ¤ËÃÍ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åìµþ»þ´Ö¤ÎÁáÄ«¤Ë¤Ï±ß°Â¤¬¸«¤é¤ì¡¢¥É¥ë±ß¤Ï£±£´£¸¡¥£¶£°±ßÉÕ¶á¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÀÐÇË¼óÁê¤¬ºòÆü¼Ç¤¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÆüËÜ¤Î»ñ»º¤Ø¤ÎÅê»ñ²È¿´Íý¤¬°²½¤·¡¢±ß¤Ï²¼Íî¡£»Ô¾ì¤Ï¸åÇ¤¿Í»ö¤È¶âÍ»À¯ºö¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆÂç¼ê¶ä¤Î¥¢¥¸¥¢ÀïÎ¬ÀÕÇ¤¼Ô¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¹â»ÔÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤¬ÅÞ¼ó¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢Æ±»á¤ÎºâÀ¯³ÈÂç¹½ÁÛ¤¬¹ñºÄÍø²ó¤ê¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢±ß°Â¤âÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¹â»Ô»á¤Ï´ËÏÂÅª¤Ê¶âÍ»À¯ºö¤òµá¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¶ä¤¬¶á¤¤¾Íè¤ËÍø¾å¤²¤ò¹Ô¤¦²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡££±£°·î£´Æü¤ÎÁíºÛÁª¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹â»Ô»á¤È¾®Àô»á¤¬ÍÎÏ¸õÊä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾®Àô»á¤Ï²þ³×¼çÆ³¤ÎÀ¯ºö¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â»Ô»á¤Î¾¡Íø¤Ï±ß°Â¤È¹ñºÄÍø²ó¤ê¾å¾º¤ò¾·¤¯°ìÊý¡¢¾®Àô»á¤Ê¤é»Ô¾ìÈ¿±þ¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç¡¢À¯ºö¤ÏÀÐÇË¼óÁê¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¹â»Ô»á¤Î¾¡Íø¤ÏÍ¿ÅÞ¤ÎÏ¢Î©¹½À®¤òÊÑ¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤â»ØÅ¦¡£È¾ÌÌ¡¢¹â»Ô»á¤¬¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¾ÃÈñÀÇ¤ÎÂçÉý°ú¤²¼¤²¤Î²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤È¤â¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤¤¤¹¤ì¤Ë¤·¤í¥É¥ë±ß¤¬µÞÆ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤È¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£Ã»´üÅª¤Ë¤ÏÄ¾¶á¹âÃÍ£±£´£¹¡¥£±£µ±ßÉÕ¶á¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¿ä°Ü¤·¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥É¥ë°Â¤¬¹¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢Âè£´»ÍÈ¾´ü¤Ë¤Ï±ß¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡±ß¥í¥ó¥°¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¸º¾¯¤â±ß°Â°µÎÏ¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ºÇ¿·¤ÎÊÆ¾¦ÉÊÀèÊª¼è°ú°Ñ°÷²ñ¡Ê£Ã£Æ£Ô£Ã¡Ë¥Çー¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï£²£´Ç¯£··î°ÊÍèºÇÂç¤Î±ß¥·¥çー¥È¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î±ß¥·¥çー¥È¤ÎÄ¹´ü²½¤¬ÂçÉý¤Ê±ß°Â¤òÍÞÀ©¤¹¤ëÎ©¤Ï¤º¤À¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£
USD/JPY¡¡147.60¡¡EUR/USD¡¡1.1751¡¡GBP/USD¡¡1.3544
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ