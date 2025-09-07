阪神の２年ぶりリーグ優勝が決まった７日、大阪・ミナミの道頓堀では、今年もダイブがスタートした。橋には警官を約３０人配置。２年前に阪神の３８年ぶり日本一を受け、多くの飛び込みが見られたために防止する狙いがあると見られたが、突破する者が続出している。規制線は橋から交差点まで拡大し、橋上の通行できる範囲を通常の三分の一程度に狭めるなど策を講じたが、飛び込み場所は橋の下にある川沿いの遊歩道となった。