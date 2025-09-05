「報告では健康面は100％の状態だったと聞いている。健康状態に疑問はない。あとは本人のパフォーマンス次第だ。我々は優勝争いの真っただ中にいるのだから、求められる基準は高い。5回を投げ切れたのは良かったが、3Aの打者相手なら結果が欲しい。メジャーで投げるには彼自身に強い危機感が必要だし、圧倒的な投球を見せる必要がある」【もっと読む】佐々木朗希いったい何様？ ロッテ球団スタッフ3人引き抜きメジャー帯同の波紋