エンゼルスのザック・ネト内野手（２５）は２４日（日本時間２５日）にドジャー・スタジアムでのドジャースとのオープン戦の試合前に、前夜の対戦で２打席連続死球を食らったドジャース佐々木朗希投手（２４）にエールを送った。２３日（日本時間２４日）のエンゼルス戦に先発した佐々木は２回０／３を無安打５失点、８四死球の大乱調だった。一発目は初回先頭、３ボールから４球目のフォーシームが右ヒジ付近を直撃。２回先