米大リーグ・ドジャースの佐々木朗希が崖っぷちに立たされている。佐々木にとってオープン戦最後の登板となった、3月23日(日本時間24日)のエンゼルス戦。先発で登板した佐々木は計2回0/3を投げて8四死球、5失点という結果に終わった。【写真】米津玄師を彷彿させる髪型でインタビューを受ける佐々木朗希揺るがないロバーツ監督の信頼「佐々木投手は試合後、大乱調の原因について“試合前のブルペンはいつも通りできている中、試