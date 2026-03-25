ドジャース佐々木朗希投手（２４）の育成方針に対し、不満の声が上がっている。佐々木はオープン戦最後の登板となった２３日（日本時間２４日）のエンゼルス戦で大乱調。先発と再登板を合わせて２回０／３を投げて無安打だった一方、８四死球で５失点と制球が定まらなかった。右腕は夢を抱いて海を渡って２年目。抜群のポテンシャルにほれ込んだ球団側も、発展途上の選手と位置づけて我慢強く育てていくことを念頭に争奪戦を