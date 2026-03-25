ドジャースの佐々木朗希投手（２４）の壊滅的な投球から一夜明けた２４日（日本時間２５日）に地元紙カリフォルニア・ポストの名物記者ディラン・ヘルナンデス記者は「佐々木朗希は壊れてしまった。ドジャースにとって簡単に解決できる問題ではない」と厳しく指摘した。佐々木は２３日（同２４日）のエンゼルス戦に先発して１回一死も取れずに途中降板し、２回から再登板。計２回０／３を投げ、無安打５失点、２三振６四球２死