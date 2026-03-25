ドジャースの佐々木朗希投手（２４）が２３日（日本時間２４日）の本拠地エンゼルスとのオープン戦に先発登板するも、計２回０／３を無安打５失点、２三振８四死球の大乱調。課題としていた制球はこの日も全く定まらなかった。試合後のロバーツ監督は、右腕を開幕ローテの４番手として３０日（同３１日）のガーディアンズ戦に起用する方針を改めて明言。制御不能な才能を持て余す右腕に対し、チームの内側からもフラストレーシ