今回お話を伺ったのは 大迫傑さん（おおさこすぐる／陸上競技長距離選手） 1991年5月23日生まれ。東京都町田市出身。3000m、5000mの日本記録保持者。中学校で陸上競技を始め、佐久長聖高校に進学。高校2年時に全国高校駅伝、初優勝。早稲田大学時代には、箱根駅伝で2度の区間賞受賞。モスクワ世界選手権10000m代表にも選出される。現在はアメリカを拠点とし、プロランナーとして活動中。 ー 不動産には、いつ頃