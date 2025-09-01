『コミックヨシモト』で連載され、2009年にヨシモトブックスで刊行された『ガングリオン』のTVアニメ化が決定！2025年10月より放送スタート、豪華声優陣情報が到着し、公式サイト・公式Xもオープンした。☆キャラクタービジュアルやキャストをチェック！（写真10点）＞＞＞2009年にヨシモトブックスで刊行された原作・白岩久弥、漫画・いつきたかしによる『ガングリオン』のTVアニメ化が決定した。本作は2000年代初頭の東京が舞