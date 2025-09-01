【新アニメ】10月放送『ガングリオン』哀しきリーマン戦闘員は上田燿司、杉田智和ら豪華声優陣！
『コミックヨシモト』で連載され、2009年にヨシモトブックスで刊行された『ガングリオン』のTVアニメ化が決定！ 2025年10月より放送スタート、豪華声優陣情報が到着し、公式サイト・公式Xもオープンした。
2009年にヨシモトブックスで刊行された原作・白岩久弥、漫画・いつきたかしによる『ガングリオン』のTVアニメ化が決定した。
本作は2000年代初頭の東京が舞台。世界征服を目論む「株式会社ガングリオン」の戦闘員・磯辺。彼の職場は戦場だ。タイツ一枚で「東京スギ花粉作戦」や「富士山爆破作戦」に臨むも、ヒーロー・ホープマンの正義という名の一撃にあっさり惨敗。コンプラ黎明期、上司の無茶にもひたすら耐えて奮闘する……すべてのはたらく人々に捧ぐ、 ”お仕事” ドラマ。どこか人ごとではない、哀しきサラリーマン戦闘員の物語。
メインスタッフの情報も到着し、監督は渡辺歩、キャラクターデザイン／総作画監督は藤田しげる、シリーズ構成は塩野智章、制作はstudio mafが担当する。
このたび公開された藤田しげるが手掛けたメインビジュアルでは、「株式会社ガングリオン」の戦闘員として働く磯辺が名刺交換を行うシーンが描かれている。
さらにキャスト情報も到着！
磯辺健司役に上田燿司、シャドー大佐役に立木文彦、ホープマン役に杉田智和、磯辺節子役に古賀葵、磯辺タカシ役に青山吉能、ユミコ役に遠野ひかる、屋台のオヤジ役に板尾創路がそれぞれ決定した。
キャスト・スタッフからは、オフィシャルコメントも到着！ 各キャラクタービジュアルも公開された。
また、原作・白岩久弥先生と漫画・いつきたかし先生からお祝いのコメントとイラストが到着。爆発をバックに戦闘員服を着た磯辺やシャドー大佐、ホープマンが描かれたイラストもぜひお楽しみあれ。
そしてTVアニメ『ガングリオン』の公式サイト＆公式Xもあわせてオープン。
公式Xにて、磯辺健司役 上田燿司さんのサイン入り色紙プレゼントキャンペーンが行われている。
キャンペーン期間は8月29日〜9月4日まで。公式X（＠ganglion_anime）をフォローのうえ、対象ポストをリポストすれば応募完了！ キャンペーン詳細は公式Xを確認しよう。
TVアニメ『ガングリオン』、放送をどうぞお楽しみに！
（C）白岩久弥・いつきたかし/ガングリオン製作委員会
