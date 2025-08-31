緊急銃猟のイメージクマによる人的被害対策として、一定の条件を満たせば自治体判断で市街地での「緊急銃猟」を可能とする改正鳥獣保護管理法が1日、施行される。人の日常生活圏に現れ、危害を及ぼす恐れが大きいクマなどを「危険鳥獣」に指定し、市町村長が緊急的に捕獲者へ銃猟を委託できる。クマの人的被害は2023年度が219人で過去最多だった。今年も4〜7月に55人に上り、23年度の同時期（56人）と同じ水準となっている。