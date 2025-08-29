徳島県板野町で27日発生した山火事で、県は28日夜、自衛隊に災害派遣要請を行い、29日朝からヘリコプターによる消火活動を再開しています。山火事が発生しているのは、高松自動車道板野インターチェンジ北側の板野町川端の山の中腹です。県と消防によりますと、27日午後5時頃、近所に住む人から「山の中腹から白煙が見える」と119番通報がありました。現場は険しい山道で、地上からの消火は難しく防災ヘリが出動して消