巨人が近本の獲得調査スタートFRIDAYデジタルは26日、《巨人が阪神・近本光司獲得に向け「調査開始」…「総額約30億円」＆家族へのサポートで熱烈勧誘か》とのタイトルで、今オフ後の近本の動向を報じた。禁断とされる同リーグ・ライバル球団の至宝と言える近本の移籍はあるのだろうか。【意外すぎる横顔】「クビ宣告」で大泣きする岡田選手（前監督）、ハワイで奥さまとまったりゴルフ日和など阪神の近本光司外野手（30）は8