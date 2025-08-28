人気YouTubeグループのコムドットが8月25日、チャンネルを更新。ヴィンテージTシャツを購入する様子を収めた動画を公開した。 参考：【写真】「1番気合い入れて購入した」やまとが購入した高額ヴィンテージTシャツ 今回コムドットメンバーが1店舗目にやってきたのは、原宿にあるヴィンテージショップ「BerBerJin Yuhodo」。ゆうたは店舗について「すごくいいよね」とコメントし、メンバӦ