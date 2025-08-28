¥³¥à¥É¥Ã¥È¡¢¹â³Û¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸T¥·¥ã¥Ä¤òÇúÇã¤¤¡¡¹ØÆþ³Û¤Ë»ëÄ°¼Ô¶Ã¤¡ÖÂÀ¤ÃÊ¢¤µ¤¬À¨¤¤¡×
¡¡¿Íµ¤YouTube¥°¥ëー¥×¤Î¥³¥à¥É¥Ã¥È¤¬8·î25Æü¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸T¥·¥ã¥Ä¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö1ÈÖµ¤¹ç¤¤Æþ¤ì¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¡×¤ä¤Þ¤È¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¹â³Û¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸T¥·¥ã¥Ä
¡¡º£²ó¥³¥à¥É¥Ã¥È¥á¥ó¥Ðー¤¬1Å¹ÊÞÌÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¸¶½É¤Ë¤¢¤ë¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖBerBerJin Yuhodo¡×¡£¤æ¤¦¤¿¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤è¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥á¥ó¥Ðー¹Ô¤¤Ä¤±¤ÎÅ¹¤Î¤è¤¦¤À¡£2¤ÄÌÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¸ÅÃå²°¡Øchillweeb used&OTAKU clothing¡Ù¡£¤ä¤Þ¤È¤ÏÅ¹Æâ¤ËÆþ¤ë¤Ê¤ê¡Ö¤¹¤²¤¨¡×¡Ö¤ä¤Ð¡×¤ÈÉÊÂ·¤¨¤Ë¤«¤Ê¤ê¶½Ê³¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡2Å¹ÊÞ¤ò²ó¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¥á¥ó¥Ðー¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡£¤æ¤¦¤¿¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï1Ëü3200±ß¤Î±Ç²è¡ØJAWS¡Ù¤ÎT¥·¥ã¥Ä¡£¡Ö¥µ¥¤¥º¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Â³¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1Ëü1000±ß¤Î¡Ö¥é¥ë¥Õ¥íー¥ì¥ó¡×¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¥Ñ¥ó¥Ä¡£¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥·ー¥º¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤¢¤à¤®¤ê¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1Ëü780±ß¤Î¡Ö¥Ïー¥ìー¥À¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó¡×¤ÎT¥·¥ã¥Ä¡£¡Ö1Ãå¤ÏÍß¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢°ÊÁ°¤«¤éÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¤è¤¦¤À¡£¼¡¤Ë¸«¤»¤¿¤Î¤Ï2Ëü4800±ß¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥Õ¥§¥¹¡ØSummer Jam 2014¡Ù¤ÎT¥·¥ã¥Ä¡£²»³Ú³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¢¤à¤®¤ê¤é¤·¤¤¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ë¡¢¤ä¤Þ¤È¤â¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤ä¤ó¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢2Ëü2000±ß¤Î¥Þ¥ê¥ª¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤À¡£
¡¡¤ä¤Þ¤È¤¬¡Ö1ÈÖµ¤¹ç¤¤Æþ¤ì¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢33Ëü±ß¤ÎOasis¤ÎT¥·¥ã¥Ä¡£¤ä¤Þ¤È¤Ï¡ÖÁêÅöÄÁ¤·¤¤¡×¤ÈT¥·¥ã¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¡¢º£¸åOasis¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÂº¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¡ÖÂÀ¤ÃÊ¢¤µ¤¬À¨¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á¸þ¸¶¹¯ÂÀ¡Ë