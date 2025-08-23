µ¤²¹¤Î°ã¤¤¤â¡ÖºòÇ¯¤è¤êÄã¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡×Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ï23Æü¤Ë·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²­Æì¾°³Ø¤ÎÍ¥¾¡¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£Âç²ñËÜÉô¤ÏÁª¼ê¤ÎÇ®Ãæ¾Éµ¿¤¤¤Î¾ÉÎã¿ô¤ò·×24·ï¤ÈÈ¯É½¡£ºòÇ¯¤Î58·ï¤«¤éÈ¾¿ô°Ê²¼¤Ë¸º¾¯¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢»î¹ç¸å¤Î¥¯¡¼¥ê¥ó¥°¥À¥¦¥óÃæ¤Ë¾É¾õ¤¬½Ð¤¿¥±¡¼¥¹¤Ï5·ï¡£49ÂåÉ½¤¬½éÀï¤ò½ª¤¨¤ëÂè8Æü¤Þ¤Ç¤ÎÈ¯À¸¤Ï·×16·ï¡£Á´ÂÎ¤Î67¡ó¤òÀê¤á¤¿¡£Âç²ñËÜÉô¤Ï¸º¾¯¤·¤¿Í×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂ­¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤È¤­