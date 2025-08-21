白髪やボリューム感の変化に悩みがちな40・50代の髪。そんな変化を前向きに楽しみたい人に注目されているのが、自然にトーンアップできる「ハイライトヘア」。今回は、白髪ぼかしにも効果的で、全体の印象を品よく引き締めてくれるスタイルを厳選してご紹介します。 やわらかボブに、極細ハイライトで立体感をプラス 最初にご紹介するのは、やわらかなレイヤーボブに極細のハイライトを組み合わせたスタ