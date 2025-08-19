ドナルド・トランプ米国大統領は１８日（現地時間）、ロシアのプーチン大統領とウクライナのゼレンスキー大統領が首脳会談を調整しており、ロシアとウクライナのニ国間会談の後、自身を加えた３者会談を行う予定だと明らかにした。トランプ大統領はこの日、ホワイトハウスでウクライナおよび欧州の首脳たちとウクライナ戦争終結に向けた会議を終えた後、自身のＳＮＳ「トゥルース・ソーシャル（ＴｒｕｔｈＳｏｃｉａｌ）」に「ホ