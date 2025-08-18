日テレNEWS NNN日テレNEWS NNN

JR長野駅前で3人が刃物で襲われた殺傷事件 被告の47歳男は無罪を主張

  • JR長野駅前でバスを待っていた3人が刃物で襲われた殺傷事件
  • 長野地方検察庁は18日、47歳の男を殺人の罪などで起訴した
  • 男は「無罪を主張します」などと容疑を否認しているという
JR長野駅前の3人殺傷事件

