JR長野駅前で3人が刃物で襲われた殺傷事件 被告の47歳男は無罪を主張

2025年8月18日 20時26分

ざっくり言うと

JR長野駅前でバスを待っていた3人が刃物で襲われた殺傷事件

長野地方検察庁は18日、47歳の男を殺人の罪などで起訴した

男は「無罪を主張します」などと容疑を否認しているという