25-26シーズンのプレミアリーグ第1節ウルブズ対マンチェスター・シティの一戦が行われ、0-4でアウェイチームが快勝を飾った。昨季のチーム得点王アーリング・ハーランドがオープニングゴールを決め、新加入タイアニ・ラインデルス、ラヤン・チェルキの2人にも得点が生まれる素晴らしい初戦となった。ラインデルスは先発し、1ゴール1アシストを記録。ウルブズ戦ではMOMに選出されている。『Sky Sports』では元リヴァプールのジェイ