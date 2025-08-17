25-26シーズンのプレミアリーグ第1節ウルブズ対マンチェスター・シティの一戦が行われ、0-4でアウェイチームが快勝を飾った。



昨季のチーム得点王アーリング・ハーランドがオープニングゴールを決め、新加入タイアニ・ラインデルス、ラヤン・チェルキの2人にも得点が生まれる素晴らしい初戦となった。



ラインデルスは先発し、1ゴール1アシストを記録。ウルブズ戦ではMOMに選出されている。





『Sky Sports』では元リヴァプールのジェイミー・レドナップ氏が初戦で輝きを放ったラインデルス、チェルキのパフォーマンスに言及した。「(ラインデルスの)パフォーマンスは素晴らしかった。ファンに愛されるためにも、新しい選手には良いスタートを切ってほしい」「多くの人が『10番(チェルキ)のユニフォームが欲しい』とか『今すぐラインデルスのユニフォームを買おう』と思うでしょう。彼らがシティの新しいスターになるからです」「このクラブにはダビド・シルバやケビン・デ・ブライネといった素晴らしいMFが数多くいましたが、適切な補強を行い、時代の移り変わりについていけているのでしょうか」「まだ(判断するには)早いですが、ラインデルスとチェルキはプレミアリーグに適応しつつあると思います」この試合のシティは4本の枠内シュートを放って4ゴールを決めており、非常に効率の良い攻撃を披露している。これまではシュート数が多くても、ゴールをこじ開けられないことがたびたびあったが、新戦力の2人は得点力を武器にしており、今後も彼らのシュートに救われることは多くなるだろう。